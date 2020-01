​Doppio impegno nel weekend per le ginnaste Iris

Si intensifica il calendario in casa Ginnastica Ritmica Iris che nel weekend che comincia oggi sarà impegnata contemporaneamente in due distinti tornei.

Dal 17 al 19 gennaio Il palasport “Giovanni Paolo II” di Pescara ospiterà la prima edizione del Torneo Internazionale di ginnastica ritmica per club, grazie all’organizzazione della compagine Armonia D’Abruzzo. Con il chiaro intento di continuare il momento di crescita in vista degli impegni ufficiali, i tecnici accompagnatori Marisa Stufano e Maddalena Carrieri schiereranno in pedana: Irene Carbonara (2005), Giorgia Cuomo (2007), Maria Dellaquila (2005), Sofia Fiorentino (2008) e Michela Sallustio (2007) che gareggeranno sabato pomeriggio a partire dalle ore 15.

Sarà invece in Veneto l’altro appuntamento dell’Iris con la quinta edizione del Torneo Internazionale “Del Mare” previsto sempre dal 17 al 19 gennaio al Palasport Vicentini di Caorle. All’evento organizzato dalla Novagym i tecnici accompagnatori Alessandra Sangilli e Lucia Andriani presentano ben tre squadre che prenderanno parte al torneo di Serie D Silver. La squadra 1 sarà composta da Federica Esposito (2004), Letizia Valente (2004) e Debora Di Venosa (2003). Il terzetto della squadra 2 invece comprende: Simona Napoletano (2001), Serena Cassanelli (2005) e Greta Simone (2004). Squadra 3 Iris che in pedana vedrà protagoniste: Imma Santeramo (2006), Eliana Sabato (2006), Alessia Belgiovine (2006) e Claudia Todisco (2007).