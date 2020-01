Sconfitta all'esordio per l'Afp Giovinazzo

Comincia con una sconfitta la nuova avventura di Nino Caricato al timone dell'Afp Giovinazzo. I biancoverdi ieri sono stati sconfitti 2-0 dal Salerno nella sfida valevole per la prima giornata del girone F di serie B che si è disputata al PalaPansini. Le reti sono tate firmate da Di Concilio ad una manciata di secondi dall'intervallo e da Sabetta nel secondo tempo.

Non è bastato - si legge sulla pagina Facebook dell'Afp Giovinazzo - ai ragazzi biancoverdi aver condotto il gioco per 50 minuti, sprecando diverse palle gol e vanificando molte ripartenze, subendo le 2 reti in seguito a distrazioni difensive che con il tempo si spera, possano sparire con il lavoro e il sacrificio. Troppo poco il tempo a disposizione di Caricato per poter improntare i suoi schemi ai ragazzi e avere un gioco fluido e costante per tutta la partita, anche se di fronte c'era il Salerno che aveva chiuso al primo posto il girone di Copppa Italia.

Il prossimo impegno dei baincoverdi è previsto il 25 Gennaio a Matera contro la Roller dell'ex Valerio Antezza.