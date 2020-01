​Torna in campo il Giovinazzo C5. Oggi triangolare amichevole con Matera e Futsal Giovinazzo

Doppio impegno amichevole oggi pomeriggio, sabato 11 gennaio, per il Giovinazzo C5 che, a partire dalle ore 15.30 sul parquet del PalaPansini con ingresso gratuito, effettuerà un triangolare. Al mini-torneo parteciperanno il Real Team Matera, club inserito nel girone F di serie B, e l'Emmebi Futsal Giovinazzo, compagine militante nel girone A di serie C2.



Gli incontri si svolgeranno in partite da 30 minuti, suddivise in 2 tempi da 15 minuti ciascuno secondo il seguente programma: 1° incontro - ore 15.30: Giovinazzo C5 - Emmebi Futsal Giovinazzo; 2° incontro - ore 16.15: Giovinazzo C5 - Real Team Matera; 3° incontro - ore 17.00: Real Team Matera - Emmebi Futsal Giovinazzo.

In caso di parità dopo i 30 minuti di gioco sarà calciato un tiro libero per squadra. In caso di ulteriore parità si batterà un ulteriore tiro libero ad oltranza, fino a determinare la squadra vincente dell'incontro.