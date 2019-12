Netium, Lorenc Feleqi traccia il bilancio dell'anno che si conclude

Lorenc Feleqi, direttore sportivo della Netium, qual è il bilancio del 2019?



«Sono molto orgoglioso di rappresentare una società che pone come obiettivo primario lo sviluppo della cultura dello sport in tutte le fasce d’età. I nostri corsi di nuoto partono del neonatale fino a raggiungere la terza età con risultati a dir poco straordinari: oltre 150 bambini iscritti nella fascia d’eta che va dai 6 mesi ai 3 anni e oltre 250 iscritti dai 55 anni in su per un totale di 3.400 persone che frequentano la nostra struttura. Molto positivo il coinvolgimento delle scuole: oltre alla scuola Marconi, con la quale collaboriamo da più di 13 anni, abbiamo stretto una collaborazione con il Liceo Classico e Scientifico di Giovinazzo con 50 ragazzi impegnati in piscina e palestra. Grandi investimenti in palestra grazie all’incremento delle attività legate al wellness, personale sempre più specializzato e l’apertura di nuove sale per il pilates, pilates reformer, funzionale, cross training e small group. Tutto viene definito a 360 gradi in ambienti ben curati e tecnologicamente avanzati».

Tra tutti i riconoscimenti conquistati, quali sono i risultati più importanti dal punto di vista sportivo nel nuoto, nella pallanuoto e nel triathlon?

«I nostri 240 tesserati tra nuoto, pallanuoto e triathlon e i 20 atleti della Gargano 2000, ragazzi diversamente abili che si allenano nella nostra struttura interagendo quotidianamente con tutti gli atleti e istruttori Netium, hanno raggiunto risultati a dir poco straordinari. Sono molto soddisfatto per il “triplete" raggiunto dalla nostra squadra di nuoto, vincitrice degli assoluti regionali primaverili, estivi e invernali, un dato che issa la Netium come prima società sportiva in Puglia nel 2019. Ottima crescita della pallanuoto: i ragazzi dell’under 13, 15 e 17 stanno migliorando i risultati della stagione sportiva precedente, segno tangibile di un movimento in crescita che ha ampi margini di miglioramento. Il Triathlon ha ottenuto risultati molto importanti con molti atleti andati a medaglia, specialmente nella categoria Master. La Gargano 2000 e i suoi fantastici atleti hanno ottenuto grandi successi in tutta Italia con la ciliegina sulla torta rappresentata da Italo Oresta, argento ai Campionati Europei di Nuoto Fisdir».

Quali sono gli eventi più importanti realizzati?

«Sulla nostra terrazza abbiamo organizzato diversi concerti perché il nostro scopo è fare sì che la Netium sia un polo di riferimento per il tempo libero legato non solo allo sport ma anche all’arte e alla cultura. L’8 marzo 2019, in occasione della Festa della Donna, abbiamo organizzato l’evento “Donne in Campo”, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Giovinazzo, segno tangibile di vicinanza al territorio anche sulle tematiche sociali. Il 21 luglio 2019 abbiamo organizzato in località Trincea la terza edizione del “Netium Beach Waterpolo”, evento realizzato con l'associazione culturale Nisida che denota come la società sia all’avanguardia anche nell’organizzazione di eventi in acque libere Fiore all’occhiello la seconda edizione della Netium Run, corsa non agonistica da 3km e 10km tenutasi a Giovinazzo il 3 novembre 2019.Oltre 850 iscritti per un evento che ha coinvolto famiglie e tutte le fasce d’eta grazie anche alla preziosa collaborazione del Comune di Giovinazzo e della Decathlon».

Quali sono i progetti futuri?

«Rinforzare il lavoro fatto finora, cercare consolidare i risultati agonistici e proporci come una struttura all’avanguardia dal punto di vista sportivo, sociale e culturale. Tutto questo è reso possibile grazie al gruppo coeso e ad una società che ci supporta in tutte le idee e negli investimenti. Ci aspettiamo un anno sportivo positivo e le prime competizioni fanno sì che le aspettative siano alte. Amplieremo l’offerta degli eventi culturali nel periodo estivo e cercheremo di estendere il raggio d’azione con le società sportive del territorio».

Quali sono gli eventi confermati?

«Nel 2020 posso tranquillamente affermare che ci sarà la quarta edizione del “Netium Beach Waterpolo” e la terza edizione della “Netium Run”. Aderiremo alla campagna “Let’s Move” promossa da Technogym e rafforzeremo la collaborazione con gli istituti scolastici della città. Nel sociale, oltre alla Gargano 2000, ospiteremo i ragazzi dell’Antrrophos e della Lega del Filo d’Oro, tutto questo è reso possibile grazie alla totale assenza di barriere architettoniche, segno tangibile di una struttura che può essere frequentata da tutti. Concludo augurandovi un buon inizio anno, vi aspettiamo nella nostra struttura. Un ringraziamento alla società, agli istruttori, ai collaboratori e alle aziende Depergola Fotografia e Geko 17 che ci supportano nel marketing e nella comunicazione per il lavoro egregio svolto quotidianamente atto a promuovere la nostra struttura.Forza Netium e buon 2020 a tutti voi!».