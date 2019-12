​Il Giovinazzo C5 non sfonda, bloccato sul pari dal Playled Canosa

Pareggio a sorpresa. E par

ecchio pesante. Il Giovinazzo C5, che per qualificarsi doveva vincere con 5 gol di scarto, non riesce nemmeno a superare il Playled Canosa nel terzo match del triangolare 4, inserito nel gruppo 7 , e saluta la Coppa Italia di serie B, mentre avanzano le Aquile Molfetta: l’ultima fatica del 2019 per entrambe le squadre finisce 6-6 , con un concentrato di gol (addirittura dodici ), rigori ( tre , due nel primo tempo ed uno nel secondo ), emozioni (tantissime) e poi corsa e ritmo forsennato . Merito di due formazioni in forma: 4 vittorie di fila per il Giovinazzo C5, 6 punti nelle ultime 2 partite per il Playled Canosa. Sul parquet del PalaPansini, parte meglio dai blocchi l a squadra del tecnico Marcello Magalhaes, con Giancola in tribuna ma trascinata da un altro molfettese, Mongelli, autore dell’1-0, subito reso vano da Patruno , che supera Di Ciaula e sancisce l’1-1 . Un braccio largo di Vivaldo, in area, costringe gli arbitri ad intervenire: è penalty , che ancora Mongelli tras forma per il 2-1 dei biancoverdi . Ma il nuovo vantaggio del quintetto di casa dura davvero poco perché Di Risio, sempre dal dischetto del rigore (fallo di Di Ciaula che , in realtà , tocca nettamente il pallone, non Duque Velasco) , impatta nuovamente la sfida: 2-2 all’ intervallo. Si riparte e il Playled Canosa va - davvero a sorpresa - di nuovo in vantaggio (Vivalvo calcia da fuori area, Alves devia involontariamente nella propria porta, 2-3, nda), ma il Giovinazzo C5 è padrone del campo: potrebbe pareggiare subito dopo, ma Tatonetti è bravo ad alzare in corner un pallonetto di Mongelli, a deviare un fendente di Focosi Eller ed a sventare, in area, un doppio tentativo di Mongelli e Alves. Il gol arriva comunque poco dopo, con Alves nelle vesti di quinto di movimento: lo firma Alvaralhão dos Santos, autore del 3-3. Ma gli ospiti sono sempre lì, ribattono colpo su colpo. E ancora con Vivaldo rimettono la freccia: 3-4. A questo punto scatta l’arrembaggio biancoverde. E così da una parte si spinge, dall’altra si difende. In soli 49 secondi Tatonetti è costretto a recuperare per ben due volte la palla dal sacco (il 4-4 è di Alves, il 5-4 di Angiulli , partita riaperta, proprio mentre il Playled Canosa stava controllando il gioco ), ma nell’infinito ping-pong di gol, l’ennesimo pareggio del match (il 5-5 , con i padroni di casa protesi in avanti ) è di Duque Velasco. I giovinazzesi non si fermano: Alves irrompe in area, Vivaldo (già ammonito) lo mette giu. Per gli arbitri è rigore (il terzo del pomeriggio) ed espulsione di Vivaldo. Sul dischetto si presenta Alvaralhão dos Santos: tiro e gol, 6-5. Sino all’ultima sirena il muro del Playled Canosa vince sull'assedio del Giovinazzo C5. Anzi, nell’ultimo giro di lancette i conti si pareggiano. Ancora una volta. Urio, dalla propria metà campo, gonfia la rete per il 6-6 conclusivo. Incredibile. Il Giovinazzo C5 esce dalla Coppa Italia a testa alta. Ora bisogna superare questa delusione. Deve passare la nottata.