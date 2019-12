Afp, regalo di Natale per i tifosi: in panchina ritorna Nino Caricato

L'Afp Giovinazzo «vuole riprendersi il posto che le spetta e lo vuole fare con i suoi ragazzi nel più breve tempo possibile». Con queste parole pubblicate sulla propria pagina Facebook, la società biancoverde ha annunciato il ritorno in panchina di Nino Caricato, che guiderà la squadra nel campionato di B in partenza a gennaio. Caricato, vice Ct della nazionale, è stato protagonista sulla panchina dell'Afp dell'ultima gloriosa cavalcata dei biancoverdi, quella della stagione 2011-2012, conclusa con lo splendido terzo posto in stagione regolare e l'eliminazione al primo turno dei playoff scudetto.

«Serviva una svolta ed eccola servita come regalo di Natale a tutti i tifosi biancoverdi», prosegue la nota. «Abbiamo scelto Nino Caricato per riportare l'Afp Giovinazzo in alto e velocemente, continuando nel progetto dei giovani di casa ed è su di loro che anche mister Caricato punta forte. Ringraziamo Caricato per aver sposato subito il progetto che mister Camporeale ha portato avanti in questi anni, e che lui stesso si è fatto da parte dopo aver letteralmente cresciuto questi ragazzi. Auguriamo a mister Caricato un buon lavoro in vista del campionato di serie B a Gennaio e ringraziamo Camporeale per tutto il lavoro fatto con la prima squadra. A mister Camporeale verrà consegnato l'onere di far crescere i più piccoli della scuola hockey come ha fatto con i suoi ragazzi, e le formazioni under 15,17,19». Mister Caricato ha diretto il primo allenamento già martedì 17 dicembre.