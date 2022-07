Michele Solimini è il neo acquisto del Giovinazzo C5

«Ho scelto il Giovinazzo C5 perché è una piazza ambiziosa proprio come me, con una società che ambisce a far bene e ad arrivare in alto». Ha esordito così il neo acquisto Michele Solimini che ha scelto di vestire la maglia biancoverde per il prossimo campionato di serie A2. Laterale che può giocare su entrambe le fasce, Solimini ha le idee chiare. Sono venuto a Giovinazzo – ha detto ancora – perché ci sono tutti i presupposti per fare bene». 30 anni e una lunga carriera alle spalle, il neo acquisto si dice entusiasta della nuova avventura che lo aspetta. Per il laterale sarà un campionato del tutto nuovo, per lui è l’esordio in A2, con la prospettiva di fare bene e di conquistare prima di tutto i tifosi. «Darò il massimo – ha concluso – sperando di disputare un campionato ad alti livelli. Con tutta la squadra vogliamo lottare per qualcosa di importante, quanto meno di ripetere le prestazioni dello scorso campionato». La trattativa per portare Solimini in biancoverde non è stata difficile, con il presidente del Giovinazzo C5 Antonio Carlucci e il direttore sportivo Gianni Lasorsa che hanno chiesto la disponibilità del calciatore, che ha subito accettato il trasferimento dal Dream Team Palo, per seguire il suo amico Rafinha Lanzillotti.