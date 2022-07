Binetti, un legame indissolubile con il Giovinazzo C5

Occorreva attendere la conferma ufficiale, ma era nell'aria che Domenico Binetti, laterale classe ’88, non potesse fare a meno di dire sì al suo legame indissolubile con il Giovinazzo C5. Ormai un veterano di questo sport ma anche del club che lo ha visto crescere e formarsi nelle giovanili che sono state il viatico per il grande salto nei vari campionati nazionali di serie B e serie A2. Tornato nella formazione biancoverde lo scorso anno dopo le parentesi con Molfetta, Sammichele, Dream Team Palo e Bitonto, ha mostrato di aver maturato un bagaglio di esperienza emerso chiaramente durante lo scorso campionato di serie A2. Da lui quest'anno ci si aspetta sicuramente qualcosa in più perché sarà una stagione priva di parecchi stranieri e nella quale i giocatori italiani dotati di tecnica come Binetti dovranno metterla in evidenza. «Non posso che manifestare la mia soddisfazione per avere la possibilità di far parte di questa società anche questo secondo anno. Dopo i traguardi raggiunti l'anno scorso - ha detto - ritroverò quest'anno un gruppo parzialmente rinnovato che ha mantenuto però dei punti saldi come Ferreira Praciano e Menini». Ed ancora: «Con un innesto di qualità come Silon Junior - ha proseguito Binetti - sono convinto che le premesse per poterci ripetere nel raggiungere qualche obiettivo di prestigio ci sono tutte e questo è stato un altro fattore che mi ha spinto a restare a Giovinazzo città alla quale sono particolarmente legato per svariati motivi». Si spera di rivedere in questa stagione quel giocatore che Giovinazzo ha conosciuto quando è esploso nelle sue annate più brillanti.