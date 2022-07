L’Aspa di Giovinazzo e La perla di Bitonto faranno rivivere gli anni 90

Si chiama «Born in the 90’S disco party» il galà di pattinaggio artistico che si svolgerà il 14 luglio alle 20,30 nel PalaPansini di Giovinazzo. Ad organizzarlo l’Aspa Don Tonino Bello e l’Asd La Perla società sportiva con sede a Bitonto. La festa vuol far rivivere gli anni 90 con le musiche dell’epoca e con le coreografie dei giovani pattinatori e le giovani pattinatrici. L’ingresso al palazzetto della sport sarà libero.