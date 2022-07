Silon Junior è il nuovo acquisto del Giovinazzo C5

In attesa di individuare chi sarà alla guida tecnica del Giovinazzo C5, il club di presidente Antonio Carlucci si regala un pivot di tutto rispetto. Si tratta di Silon Junior, brasiliano, classe 85, con un palmares di tutto rispetto. Tra l’altro con l’Ascoli, in serie B ha conquistato il titolo di miglior realizzatore delle Marche. L’accordo è arrivato dopo una decina di giorni di corteggiamento, con il direttore sportivo Gianni Lasorsa che aveva già raggiunto un accordo di massima con il giocatore brasiliano. Accordo che si è perfezionato nelle ultime ore. Prettamente mancino, capace di «leggere» il gioco e con un ottimo tiro in porta, e la facilità di realizzazione, son queste le caratteristiche del neo acquisto biancoverde. E poi il pivot brasiliano ritroverà Menini «che per me è come un fratello». Quello di Silon Junior è un innesto importante nella rosa del Giovinazzo C5, grazie alle sue doti tecniche. «Non vedo l'ora di poter iniziare – la sua prima dichiarazione - Dovrò dare il massimo per raggiungere non solo i miei obiettivi personali, ma anche per dare il mio contributo alla squadra». E da lui i biancoverdi si aspettano professionalità, gol e assist.