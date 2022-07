Alessandro Lanotte convocato con la nazionale under 17 di calcio a 5

Per Alessandro Lanotte arriva la convocazione per gli stage nazionali under 17 a Genzano. Il giovane portiere del Giovinazzo C5, aveva già partecipato ai raduni under 19 di Bernalda e Catanzaro. Questa ulteriore convocazione fa capire che l’estremo difensore biancoverde è seguito dai tecnici delle nazionali. È sicuramente un’altra tappa fondamentale per la crescita di Lanotte che aveva già esordito nel campionato di serie A2, mettendo in mostra le sue doti. Palpabile la soddisfazione del club di Antonio Carlucci. Lanotte è l’unico pugliese convocato per gli stage nazionali.