La Netium fa incetta di medaglie al campionato regionale Esordienti A

Sei medaglie d’oro, 3 medaglie d’argento e un bronzo. Questo il bottino della Netium ai campionati regionali di nuoto in vasca lunga, categoria Esordienti A, che si sono disputati nella piscina del Cus Bari. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Melillo Francesca che ha gareggiato nei 200 dorso, Federica Porro in ben quattro specialità diverse: 100 e 200 rana, 200 misti e 100 stile, e poi la staffetta 4x100 femminile con ancora Melillo Francesca e Porro Federica, affiancate da Frascatore Noemi e Stufano Giulia. Gli argenti sono stati conquistati di nuovo da Melillo Francesca, vera mattatrice della giornata di gare, nei 100 dorso e 400 misti. Per lei anche il bronzo nei 400 stile. Ancora argento per la staffetta 400 stile con Melillo Francesca, Pozzolungo Federica, Stufano Giulia e Federica Porro. Grazie a questi risultati la Netium ha portato a casa il quarto trofeo stagionale. Grande la soddisfazione degli allenatori Gianluca Rossiello, Christian Marzella, Francesca, Micaela e Angela.