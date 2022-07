Darci Foletto non guiderà più il Giovinazzo C5

Le strade tra il tecnico Darci Foletto e il Giovinazzo C5 si sono separate. Ufficialmente il responsabile dell’area tecnica biancoverde vuole rimanere in Brasile, la sua patria, per dare vita a nuovi progetti. Il sodalizio retto dal presidente Antonio Carlucci spiega, dal suo canto, di «aver interrotto, suo malgrado, il rapporto professionale con il responsabile tecnico Darci Foletto che ha significativamente contribuito, alla pari dell’intera squadra, al raggiungimento del secondo posto in serie A2, a quota 53 punti, della storica qualificazione alla Final Four di Policoro e dei play-off per il salto in serie A». Un fulmine a ciel sereno per il Giovinazzo C5, pronto a scrivere i piani per la prossima stagione agonistica. «Nutro grande rispetto nei suoi confronti e per la scelta che ha fatto, ovvero quella di rimanere in Brasile per coltivare nuovi progetti di vita – sono le parole del presidente della squadra biancoverde Antonio Carlucci - La sua scelta, fatta per rimanere vicino alla famiglia, ci rattrista, in particolar modo dopo la splendida annata appena trascorsa, ma la stima e il rispetto reciproco non verranno mai meno». Adesso il Giovinazzo C5 dovrà cercare una nuova guida tecnica con cui ripartire e, soprattutto bissare la splendida stagione agonistica appena trascorsa.