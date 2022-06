Anche Fermino Lima rinnova con il Giovinazzo C5

Un altro rinnovo di contratto in casa Giovinazzo C5. Domenica di rinnovi, in casa Giovinazzo C5. Guilherme Camisso Fermino ha voluto prolungare la sua permanenza tra le fila biancoverdi, per tutto il 2023. Per Lima, questo il nomignolo con cui è conosciuto l’atleta, disputerà la sua seconda stagione con i ragazzi del presidente Antonio Carlucci. Figlio d’arte, suo padre ha giocato con il Giovinazzo C5 nel 2007, è un laterale sinistro. Nella scorsa stagione ha messo a segno due reti, uno dei quali ha portato la sua squadra ad accedere alle Final Four di Policoro. «Siamo stati davvero straordinari – ha detto Lima - anche se l’eliminazione alla Final Four ci ha tolto quella bella soddisfazione che avremmo potuto avere». L’obiettivo del biancoverde è quello di crescere ancora e passa dalla rosa che il Ds Gianni Lasorsa riuscirà ad allestire. Al momento può contare su 3 rinnovi e una sola cessione.