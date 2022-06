Felipe Alves lascia i colori biancoverdi

Dopo le conferme di Menini e Ferreira Praciano, arriva l’addio di Felipe Alves. Dopo tre stagioni in biancoverde lascia con un bottino di 32 reti messe a segno, 16 nell’ultima stagione. «È tempo di cambiare – ha affermato Alves – Ho vissuto tre anni incredibili passando dalla serie B alla Final Four di serie A2. Tutto ciò è stato possibile grazie al grande lavoro fatto dalla società». Per l’atleta brasiliano è tempo di ringraziamenti. «Un ringraziamento particolare – ha detto – va ai miei amici di squadra, ai tifosi che fanno invidia a tutta Italia. Adeso avrete un tifoso in più». Alves in questi tre anni a Giovinazzo ha dato esempio di professionalità dentro e fuori dal campo. «Siamo consapevoli – ha detto il Ds Gianni Lasorsa – delle sue straordinarie doti e di quanto abbia dato alla nostra causa. Siamo certi che continuerà a mostrare il suo valore nel futsal italiano».