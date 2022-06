Ferreira Praciano rinnova con il Giovinazzo C5

Anche Ferreira Praciano rinnova il suo contratto con il Giovinazzo C5. L’annuncio arriva dal direttore sportivo Gianni Lasorsa. «Un rinnovo scontato» come ha dichiarato il Ds che ha legato l’atleta ai colori biancoverdi per tutto il 2023. «Ho detto sì per il terzo anno consecutivo – ha affermato il laterale offensivo brasiliano - perché questa società, che lavora con competenza, si è rivelata una famiglia, la mia famiglia, e sono molto felice di rinnovare il vincolo sportivo che mi legherà ancora una volta a questo club con cui ho vissuto momenti belli come la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, senza dimenticare i play-off». Ferreira Praciano è stato protagonista nella scorsa stagione agonistica, con 21 reti segnate. Dotato di prestanza fisica e capacità di gestione delle dinamiche difensive, è alla sua terza stagione con il Giovinazzo C5. «Ringrazio il presidente Carlucci per la fiducia nel mio lavoro – ha concluso - oltre al direttore sportivo Lasorsa, a tutti i dirigenti e allo staff tecnico». La sua promessa è quella di cercare di continuare a garantire le prestazioni che lo hanno reso inamovibile in un club, quello biancoverde che con la conferma di Praciano e Menini vuole dare vita ad un nuovo ciclo vincente.