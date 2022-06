L’Aspa Don Tonino Bello è pronta per le gare nazionali di pattinaggio artistico

Grandi soddisfazioni per le piccole pattinatrici e i piccoli pattinatori dell’Aspa Don Tonino Bello di Giovinazzo. Al torneo internazionale di Missano, le atlete esordienti Arianna, Chiara e Greta, nelle categorie federali hanno portato a termine le loro prove piazzandosi a metà delle classifiche internazionali. Così come le atlete più grandi Anjia e Anna che hanno dato il meglio di se nella loro categoria. Ma la punta della società giovinazzese è stato decisamente Daniele che si è classificato al secondo posto al termine di una gara estremamente combattuta. «Adesso tutti pronti per le nuove avventure nazionali» è stato il commento della società al termine della prove che hanno visto i giovani atleti ben figurare in campo internazionale.