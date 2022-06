Il Giovinazzo C5 riparte da Menini

Messa in cornice la stagione agonistica appena finita, il Giovinazzo C5 comincia a programmare il prossimo campionato di serie A2. E la dirigenza della società biancoverde ha deciso di ripartire da Gustavo Jaquier Menini, blindandolo per tutto il 2023. Laterale sinistro, Menini è stata una delle certezze della squadra allenata da Foletto e Faele. Il direttore sportivo Gianni Lasorsa, con il rinnovo del contratto che lega Menini al club biancoverde, spegne sul nascere tutte le sirene che volevano il laterale in partenza per altre destinazioni italiane. «Ho voluto fortemente rinnovare l’accordo col Giovinazzo C5 – ha detto Menini - perché ho avuto la fortuna di aver trovato una società seria e rispettosa che ha permesso a noi atleti di giocare con tranquillità. E poi, grazie al nostro spirito di gruppo, unito alle competenze del club e dello staff tecnico, siamo riusciti a superare le nostre aspettative. La società e i tifosi mi hanno fatto emozionare tanto in questa stagione. Di Giovinazzo, infatti, mi ha colpito il calore della gente che ci ha sempre accompagnato durante tutto il campionato, sia nei momenti belli ma anche in quelli più difficili. Giovinazzo respira futsal e io voglio portare ancora più in alto il nome di questa città».