I giovani dell’Afp Giovinazzo tornano sconfitti ma con delle certezze

I campioni di domani si costruiscono da oggi. E per la loro costruzione sono necessarie anche le sconfitte. Quelle fanno crescere e maturare. Così è stato per i giovanissimi under 13 dell’Afp Giovinazzo che hanno partecipato alle finali di campionato di categoria che si sono svolte a Seregno dal 2 al 5 giugno. Due sconfitte e una vittoria il bilancio finale per i giovani biancoverdi che sono tornati a casa con qualche certezza in più, a cominciare dall’esperienza maturata, la prima per loro, a livello nazionale. E poi un primato: quello di Michele De Bari che nella classifica marcatori lo vede in testa con 78 reti realizzate. Nelle tre gare disputate per le finali nazionali l’Afp ha perso contro il Follonica e contro il Bassano, ha vinto l’incontro con il Lodi.