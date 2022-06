La ginnasta dell’Iris Caporusso convocata per gli allenamenti nazionali

Un altro grande traguardo per la Ginnastica ritmica Iris. Meglio per una sua atleta: Raffaella Caporusso. La ginnasta barlettana è stata convocata per un allenamento nazionale, su indicazione della direttrice tecnica della squadra azzurra Emanuela Maccarani e della responsabile delle individualiste Elena Aliprandi. La Caporusso dovrà essere a Fano per gli allenamenti, il 6 giugno insieme per la categoria allieve nel cui elenco nazionale l’atleta risulta essere iscritta. Con lei è stata convocata anche la direttrice tecnica del sodalizio pugliese, Marisa Stufano. La Caporusso è una delle tra atlete pugliesi chiamate a rappresentare la Puglia nell’importante raduno nazionale. Come preludio alla giornata di lavoro di lunedì, la ginnasta tesserata Iris si esibirà domani nello splendido palcoscenico della World Cup di Pesaro con due stacchetti di intrattenimento nel corso delle gare finali. Una cornice importante per l’Iris e la sua atleta, che è un riconoscimento per il lavoro che i tecnici della società che ha sede legale a Giovinazzo svolgono da anni.