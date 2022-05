Due under 19 del Giovinazzo C5 convocati per la Nazionale di categoria

Non sono terminate le soddisfazioni per il Giovinazzo C5. Dopo l’ottimo campionato di serie A2 della prima squadra, è arrivata la convocazione ai raduni nazionali per due under 19. Sono Flavio Fanfulla e Alessandro La Notte, entrambi classe 2005, selezionati per il rendimento e le capacità tecniche dimostrate nel corso di tutta la stagione agonistica. Alessandro La Notte è un portiere affidabile, ha collezionato presenze anche in A2, nel suo palmares la vittoria nel campionato regionale under 17 e la conseguente partecipazione alle finali nazionali di categoria. Flavio Fanfulla è un pivot duttile, non di rado impiegato anche come laterale, abile nell’impostazione delle azioni offensive. Anche lui ha fatto parte della formazione under 17 arrivata alle finali nazionali. E adesso per loro la possibilità di vestire la maglia azzurra.