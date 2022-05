Si ferma il cammino del Giovinazzo C5 nei play off promozione

Si ferma subito il cammino del Giovinazzo C5 nei play off promozione del campionato di serie A2. Fatale l’ennesimo incontro con il Regalbuto. Squadra già battuta per due volte in campionato e anche in Coppa Italia. Vittorie che avevano gettato le basi per una ennesima affermazione dei biancoverdi, soprattutto per la gara casalinga e avendo a disposizione 2 risultati su 3. Sarebbe bastato il pareggio nella prima dei play off per passare il turno. E invece i siciliani sono riusciti ad imporsi ai supplementari ribaltando i migliori pronostici. 5 a 3 per gli ospiti il risultato finale, che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa, dopo una gara altalenate, e conclusasi, come dicevamo ai supplementari. Di Saponara, Zago e Roselli le reti del Giovinazzo, di Martinez Capuano (2 volte), Wallace e Lo Cicero quelle del Regalbuto. Nonostante tutto la stagione del Giovinazzo C5 è tutta da incorniciare. Partiti per migliore il posto in classifica rispetto al campionato scorso, i biancoverdi hanno raggiunto risultati forse inaspettati. 53 i punti conquistati (a una sola lunghezza dalla vetta), frutto di 15 vittorie, 8 pareggi e una sola sconfitta (nessuno ha fatto meglio) nella regular season. Il miglior attacco, 112 reti all’attivo e 2 atleti tra i migliori marcatori del torneo: 21 gol per Praciano (secondo in classifica) e Bellaver (17 reti, settimo tra i marcatori del girone) e altri 4 atleti in doppia cifra. La seconda miglior differenza reti. E ancora la conquista della Final Four di Coppa Italia. È mancata la ciliegina sulla torta: il passaggio del turno, ma ci sono basi solide per immaginare un campionato di vertice anche per il prossimo anno.