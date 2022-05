Al via i play off di Calcio a 5

Ancora contro il Regalbuto e ancora al PalaPansini. Questa volta sarà gara secca e in palio c’è l’accesso al turno successivo dei play off del campionato di serie A2 di calcio a 5. Il regolamento prevede, in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, due tempi supplementari di 5 minuti ognuno. In caso di ulteriore parità il turno lo passa la squadra di casa, il Giovinazzo C5, perché meglio posizionata nella classifica della regular season. L’incontro si disputerà questo pomeriggio alle 19. Ingresso 5 euro, gli abbonati, gli under 16 e le donne, avranno accesso libero.