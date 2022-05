Vittoria in rimonta per i biancoverdi sul Regalbuto

L’ultima di campionato della serie A2 di calcio a 5, per il Giovinazzo C5 valeva per la posizione in classifica generale. Secondi o terzi, questa la posta in gioco, in vista degli accoppiamenti per i play off che partiranno già sabato prossimo. I biancoverdi battendo il Regalbuto per 6 a 3 sul parquet amico del PalaPansinisi, confermano terzi, complice anche la vittoria del Pirossigeno Cosenza, seconda in classifica, sulla capolista Città di Melilli. E la terza posizione in classifica dei biancoverdi, li metterà di fronte nella prima sfida Play off proprio al Regalbuto. Intanto nell’ultima di campionato della regular season le due squadre si sono affrontate a viso aperto, con un primo tempo che ha visto gli ospiti prevale, e con la ripresa decisamente favorevole ai giovinazzesi. È stato il Regalbuto a passare in vantaggio dopo neanche un minuto di gioco con Martinez che ha approfittato di una corta respinta dell’estremo difensore biancoverde Di Capua. I giovinazzesi però reagiscono presto e dopo altri 60 secondi raggiungono il pari con Ferreira Praciano. I siciliani approfittano di un errore in difesa di Restaino e si riportano in vantaggio al sesto minuto con Vitale. Di qui e fino alla fine del primo tempo i giovinazzesi fanno molto possesso palla anche con il quinto uomo di movimento, ma non riescono a scardinare la difesa del Regalbuto. Ci riesce Bellaver al terzo della ripresa un tiro angolato. Di qui in poi la strada per il Giovinazzo C5 appare tutta in discesa. Nel giro di tre minuti vanno a segno Menini, Fermino e Restaino. Tutto questo nei primi sei minuti di gioco della ripresa. Più tardi, al quindicesimo ci pensa Saponara ad allungare ancora. È poi Ferrante due minuti più tardi a fissare il punteggio definitivo sul 6 a 3.