Il Giovinazzo C5 ospita il Ragalbuto per l’ultima di campionato

L’ultima partita della regolar season del campionato di serie A2 di calcio a 5, vedrà il Giovinazzo C5 affrontare al PalaPansini il Regalbuto. È una gara in cui i biancoverdi vorranno conquistare la seconda posizione in classifica generale, a patto che il Cosenza, avanti di un solo punto, non faccia bottino pieno nell’incontro con il Melilli capolista. I siciliani ospiti dei biancoverdi occupano stabilmente la quarta posizione, sarà ai play off, ma vorrà rifarsi delle sconfitte patite dai giovinazzesi sia in campionato, nel girone d’andata, che in Coppa Italia. «È stato un campionato pieno di soddisfazioni – ha dichiarato il tecnico Foletto – in molti non si aspettavano che avremmo raggiunto questi risultati. Dai play off alla Final Four di Coppa Italia. Sappiamo che la gara di questo pomeriggio non sarà una passeggiata. Il Regalbuto ci metterà in difficoltà come è avvenuto nella gara d’andata, ma per noi i tre pinti in palio valgono una stagione». Fischio d’inizio alle 16, e poi occhi puntati sui play off che prenderanno il via già la prossima settimana.