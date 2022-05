L’Iris chiude al sesto posto le Final Six scudetto che si sono svolte a Folgaria in Trentino. Un risultato soddisfacente per la società, l’anno scorso aveva chiuso al quarto posto, che si è confermata per il secondo anno consecutivo tra le migliori squadre di ginnastica ritmica italiana. Tutto questo grazie al lavoro e allo spirito di abnegazione delle atlete. Guidate da Marisa Stufano e da Maddalena Carrieri, in pedana sono scese Michela Sallusio al cerchio, Serena Abbadessa alla palla, Irene Carbonara alle clavette e Maria Dellaquila al nastro. Le ragazze in gara hanno dato assoluto valore alle loro esibizioni nella semifinale, ma il punteggio non è stato sufficiente per gareggiare per il titolo. Resta la grande soddisfazione per un società che anno dopo anno si conferma ai vertici della ginnastica ritmica italiana. Per la cronaca il titolo lo ha conquistato per il sesto anno consecutivo la Ginnastica Fabriano.