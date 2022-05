Sconfitta di rigore per l’Afp Indeco Giovinazzo che cede al Roller Matera

La sfida tra l’Afp Indeco Giovinazzo e la Roller Matra si è confermata essere infinita. Anche la partita di ritorno degli ottavi di finale dei play off di serie A2 si è conclusa in parità. Sono stati i tiri dal dischetto, dopo i tempi supplementari a sancire il passaggio del turno dei lucani. Eppure i biancoverdi erano partiti con piede giusto con Correa Mura assoluto protagonista. Suoi 5 dei sei gol messi a segno dai giovinazzesi. Primo tempo tutto ad appannaggio dei giovinazzesi, dicevamo, conclusosi con il punteggio di 4 a 0 con le reti messe tutte a segno dal bomber giovinazzese. Nel secondo Tempo l’Afp è riuscita a dilapidare tutto il vantaggio acquisti nella prima frazione di gioco. I lucani piano piano hanno rosicchiato tutto lo svantaggio andando a segno tre volte con Vargas e a meno di 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari, con Lapolla ragazza che milita tra le fila del Matera. Altalenanti i tempi supplementari. I giovinazzesi tornano in vantaggio con Correa Mura, ma si fanno raggiungere e superare prima da Rondinone e poi da Spurio. Due reti messe a segno nel giro di una decina di secondi che sembrano aver messo fine alla partita. Ma a meno di 40 secondi dalla fine della gara Dagostino ristabilisce la parità, 6 a 6 il risultato. Le due squadre si sono quindi affidate alla lotteria dei rigori. Anche qui sono stati necessari 10 tiri per squadra dal dischetto per chiudere la sfida. Il Matera vince proprio al decimo tiro, il Giovinazzo lo sbaglia. 9 a 8 per i padroni di casa il risultato definitivo. A segno per i lucani Tagnacca e poi due volte Gadaleta. Per i giovinazzesi le reti sono di Colamaria e Cannato. L’infinita gara finisce tra le lacrime dei biancoverdi che meritano tutti gli applausi del pubblico. Nei quarti di finale la Roller Matera incontrerà il Prato uscito vincitore dalla doppia sfida contro il Castiglione.