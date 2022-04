L’Iris in Trentino per il titolo tricolore

Saranno Irene Carbonara, Maria Dellaquila, Serena Abbadessa e Michela Sallustio le atlete tesserate Iris a disputare le Final six di ginnastica ritmica che si svolgeranno a Folgaria, in Trantino, tra oggi e domani. Le gare assegneranno lo scudetto 2022, con la società pugliese che per il secondo anno consecutivo gioca tutte le sue carte per gareggiare alla pari con le altre pretendenti al titolo. Per il club presieduto dal Nico Di Liddo è la conferma della bontà del progetto Iris. Le quattro atlete si sono sottoposte ad una attenta preparazione, guidate dai tecnici Marisa Stufano e Maddalena Carrieri, con la cura dei particolari. Quei particolari che possono fare la differenza. L’Iris gareggerà con il San Giorgio Desio, un confronto basato sui quattro attrezzi: cerchio, palla, clavette e nastro. La vincente dell’incontro approderà nella finale per l’assegnazione del titolo. Le altre pretendenti sono la Raffaello Motto, l’Armonia Abruzzo, la Ginnastica Fabriano e l’Udinese. Le gare avranno copertura televisiva con le dirette su La7 a partire dalle 14 del Primo Maggio.