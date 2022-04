Pioggia di vittorie per la Netium ai regionali esordienti di Monopoli

Otto primi posti, un secondo piazzamento e due terzi posti. È stato questo il bottino della Netium ai campionati regionali esordienti in vasca corta che si sono disputati il 24 e 25 aprile a Monopoli. Un risultato che ha consentito alla società sportiva giovinazzese di classificarsi al secondo posto nella classifica generale a squadre. A salire sul gradino più alto del podio Federica Porro che si è imposta nei 100 e 200 rana, nei 200 misti e nei 100 stile. Sempre al promo posto Melillo Francesca che ha fatto suoi i 400 misti, i 100 e 200 dorso. La stessa atleta negli 880 stile si è classificata terza. Stessa posizione per Stufano Giulia nei 100 rana. Nelle staffette successo per il quartetto Melillo, Stufano, Porro e Pozzolungo, nella 4x100 misti femminile e secondo posto nella 4x100 stile per Melillo, Bellifemmine, Stufano e Porro. Ad allenare gli atleti Gianluca Rossiello e Christian Marzella.