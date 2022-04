Sabato la Molfetta Night Run: musica, corsa e spettacolo sotto le stelle

Ultime ore per iscriversi alla Molfetta Night Run, la corsa non competitiva in notturna che torna dopo due anni di pausa forzata e che sta letteralmente generando il pieno di entusiasmo tra piccoli e grandi partecipanti. L’evento avrà luogo sabato 30 aprile, con partenza da corso Dante e un percorso che si snoderà tra le vie principali della città. Ma è tutto il contorno a essere… ben più che un contorno. Musica, spettacolo, festa nel villaggio dei runners, gadget regalati ai partecipanti, degustazioni di prodotti e soprattutto un mare di sorrisi per respirare una giornata all’insegna della condivisione e della spensieratezza.

IL PROGRAMMA E L’ATTENZIONE AL SOCIALE

L’evento, organizzato dalla società di eventi Studio360 in collaborazione con l’Asd Free Runners, consisterà in due momenti diversi: alle 17.30 la Baby Night Run, dedicata ai bimbi fino ai 10 anni, con l’allegra brigata dei più piccoli che si cimenterà in un percorso di un 1 km nel centro storico e si divertirà, prima e dopo, con l’animazione di uno staff d’eccezione.

Poi, a seguire, ecco fervere i preparativi per la Night Run dedicata agli adulti, con musica, show e divertimento assicurato per riscaldare alla grande tutti gli iscritti. La partenza è prevista alle 20.30, il percorso sarà duplice (5 o 10 chilometri) e ognuno potrà liberamente scegliere se percorrere la distanza breve e doppia. Subito dopo, con l’area ristoro allestita a piazzetta Giovene, ecco la possibilità di rifocillarsi con focaccia, succhi, gelato, acqua e chi ne ha più ne metta!

Sono già tantissimi i partecipanti, di ogni età: giovani e adulti, uomini e donne, in famiglia o comitiva. Tra gli aspetti maggiormente distintivi della Molfetta Night Run, la partecipazione di associazioni sportive, di volontariato, che hanno scelto di vivere assieme l’esperienza della corsa. Senza dimenticare la massiccia adesione delle scuole e delle aziende, che hanno optato per l’iscrizione di massa all’evento con l’obiettivo, una volta di più, di fare squadra.

Dulcis in fundo, con la Special Night Run, porte aperte gratuitamente a tutti i diversamente abili che volessero partecipare all’evento.

PARK & RIDE E ALTRE INFO DI SERVIZIO

Qualche informazione di servizio. L’invito è di recarsi nei luoghi dell’evento a piedi o sfruttando il servizio park & ride, per evitare il congestionamento del traffico e la difficoltà di trovare parcheggio.

Il servizio di park & ride sarà gratuito e consentirà di parcheggiare le auto e di usufruire di comode navette che si occuperanno del trasporto dei partecipanti sia all’andata che al ritorno. Le aree sono le seguenti:

Alle spalle dello stadio comunale “Petrone”

Zona Secca dei Pali, nei pressi della pizzeria “Marechiaro”

Di seguito gli orari di utilizzo dei park and ride:

Andata: a partire dalle 17.45 fino alle 20

Ritorno: a partire dalle 22.45 fino a mezzanotte

“Abbiamo colto con grande convinzione – afferma Gerardo Serino, presidente di MTM, la società municipalizzata che si occupa di trasporto pubblico a Molfetta – la richiesta di fornire questo servizio alla città. La Molfetta Night Run è un evento di tradizione ormai consolidata, molto atteso da tutta la città. Diamo il nostro contributo perché risponde perfettamente alla nostra filosofia: sostenibilità, entusiasmo, futuro. E lo faremo con un servizio puntuale ed efficiente, come sempre”.

INFO E ISCRIZIONI

Non resta che iscriversi, allora, per garantirsi la partecipazione e la t-shirt ufficiale dell’iniziativa. Ci sono tre modi per farlo:

- Online sul sito http://www.molfettanightrun.it

- A Molfetta in via San Pietro, 90

- Nelle sedi Decathlon di Molfetta, Bari e Casamassima

Per info, consultare la pagina Facebook o chiamare al numero 0803976001