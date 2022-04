La Caporusso dell’Iris convocata per gli allenamenti nazionali

Un nuovo ottimo traguardo per la Ginnastica ritmica pugliese. Raffaella Caporusso, tesserata Iris, è stata convocata per gli allenamenti nazionali che si svolgeranno a Folgaria, in Trentino. La scelta è frutto della segnalazione della direttrice tecnica nazionale Emanuela Maccaroni e della responsabile delle individualiste Elena Aliproandi. L’atleta barlettana sarà il 2 e 3 maggio in terra trentina dove saranno effettuate le valutazioni delle migliori atlete Allievi e Juniores provenienti da tutta Italia. «Un traguardo importante per Caporusso – s legge in una nota - che vede premiata la costanza e la perseveranza del lavoro, unita alla passione per la disciplina che spesso fa la differenza».