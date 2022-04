L’infinita parità tra l’Afp Indeco Giovinazzo e il Roller Matera

La parità tra l’Afp Indeco Giovinazzo e il Roller Matera appare essere perfetta. Due pareggi nella regular season di serie A2, gli stessi punti in classifica generale e adesso ancora un pareggio nell’andata degli ottavi di finale dei play off. Finisce 4 a 4. Gara ricca di emozioni quella che si è svolta al PalaPansini. Con i padroni di casa che si sono concessi qualche distrazione di troppo, rimandando alla partita di ritorno la possibilità di superare il turno. Sono i biancoverdi a passare in vantaggio con Colamaria che conclude davanti alla porta avversaria e con Dagostino che trasforma un tiro di rigore. Il Matera però non è mai domo. Accorcia le distanze con Vargas che raddoppia allo scadere della prima frazione di gioco approfittando di un errore difensivo dei biancoverdi. Nella ripresa gli animi si accendono. Correa Mura colpisce il palo, il rimbalzo della pallina favorisce ancora Vergas che brucia in velocità i padroni di casa e va in rete. Ma ci pensa Dilillo a ristabilire la parità con un potente tiro che il portiere avversario non trattiene. Ci pensa poi Carrea Mura a riportare in vantaggio i biancoverdi, ma Vergas è sempre in agguato. Mette a segno il suo poker che vale il pari definitivo tra il Giovinazzo e il Matera. Tutto rimandato al Primo Maggio.