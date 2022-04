Il Giovinazzo C5 è inarrestabile

È stata una vittoria quella del Giovinazzo C5, che non ammette repliche. Con un 4 a 0 rifilato in trasferta al Futsal Catanzaro, consolida il secondo posto dei biancoverdi nel girone D del campionato di serie A2, alle spalle del Città di Melilli avanti di un solo punto. Partita agevole quella dei ragazzi guidati da Foletto e Faele, che impongono il loro gioco già dai primi minuti di gara. Ma bisogna aspettare la metà del primo tempo per vedere i biancoverdi andare in rete. A sbloccare il risultato, contro una compagine che ha bisogno di punti per agganciare il treno play off., è Alves, che ruba palla agli avversari e va ad insaccare. Da questo punto in poi la partita è tutta in discesa per il Giovinazzo C5. A tenere in piedi il Catanzaro è il portiere Rotelli che si oppone alle ripetute sortite dei giovinazzesi riuscendo a non subire gol per il resto della prima frazione di gioco. Deve capitolare però a inizio del secondo tempo. Ad andare in rete è Bellaver che sfrutta al meglio un assist di Menini. A questo punto la partita sembra addormentarsi. Qualche tentativo dei padroni di casa, senza successo, a poi di nuovo il Giovinazzo, che con Menini va a segno trovando la porta indifesa, perché il Catanzaro, nel tentativo di riaprire la partita ha optato per il quinto umo di movimento. L’azione si ripete un paio di minuti più tardi, questa volta, ad approfittare della porta sguarnita è Bellaver. A soli due turni dalla fine della stagione regolare il Giovinazzo C5 non può che esultare, per un ottimo bagaglio da portare nei play off.