Il Giovinazzo C5 a Catanzaro per consolidare il secondo posto in classifica

Torna domani il campionato di serie A2 di calcio a 5 dopo la pausa per le festività di Pasqua. Torna con una partita di cartello, quella che il Giovinazzo C5 giocherà in trasferta a Catanzaro. Partita di cartello perché i padroni di casa vorranno conquistare i 3 punti in palio per qualificarsi ai play off, per i biancoverdi è l’occasione per consolidare il secondo posto in classifica. La compagine guidata da Foletto e Faele potrà contare su tutti gli effettivi, per contrastare il Catanzaro che, nel girone di ritorno si è reso protagonista di un ottimo scorcio di campionato. «È una partita importante per questo finale di campionato – ha commentato Angelo Leone, fresco di abilitazione di allenatore – Sarà un incontro non semplice contro una squadra ben organizzata». Fischio d’inizio alle 15.