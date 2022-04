L'Afp Indeco Giovinazzo chiude con una vittoria la stagione regolare di A2

L’Afp Indeco Giovinazzo si «vendica» della pesante sconfitta subita la scorsa settimana in trasferta a Castiglione contro la prima della classe del campionato di serie A2, vincendo la gara contro la stessa squadra maremmana nel recupero dell’ottava di campionato. Vincendo persino in rimonta, 7 a 5 il risultato finale. L’incontro ha segnato anche la fine della stagione regolare, il Castiglione è promosso alla serie superiore, i biancoverdi si avviano a disputare i playoff forti del quarto posto in classifica. Si era messa male la partita per l’Afp Giovinazzo. Ad andare in vantaggio sono stati gli ospiti con Maldini. A firmare il momentaneo pareggio è stato Dagostino, ma il Castiglione nel giro di pochi minuti allunga, prima con Piro e poi con Guarguaglini. Di altro tenore per i giovinazzesi è il secondo tempo. Amatulli prima accorcia le distanze su turo diretto e poi raggiunge il pareggio. Il Castiglione torna in rete con Cabiddu, Turturro ristabilisce la parità. E qui finisce l’altalena dei gol. È l’Afp Giovinazzo ad allungare definitivamente con Correa Mura, con Dagostino su rigore e Amatulli. Inutile la rete di Perfetti sul finale della partita.