Il Giovinazzo C5, dopo la parentesi in Coppa Italia, torna alla vittoria

Riprende la corsa del Giovinazzo C5 nel campionato di serie A2 e momentaneamente si piazza al secondo posto della classifica generale. Non è stato facile avere ragione dell’Atletico Cassano, squadra bisognosa di punti per non rimanere invischiata nelle parti basse della classifica e a rischio play out e per evitare la retrocessione. C’è voluto una rete di Saponara, messa a segno a due minuti dal termine della gara, per portare a casa la vittoria. Cominciano bene i biancoverdi, che provano in tutti i modi di portarsi in vantaggio. Ci riescono al 14esimo del primo tempo con Zago che raccoglie una respinta difettosa del portiere avversario Dibenedetto. Neanche un minuto dopo replica Bellaver per il 2 a 0. Partita in discesa? Non proprio. Un tiro da fuori area di Perri per il Cassano riapre la partita. Si va la riposo sul punteggio di 2 a 1 per i biancoverdi. La ripresa vede ancora il Giovinazzo C5 ancora protagonista ma inconcludente sotto rete. E quasi inevitabilmente arriva l’errore fatale. Il giovane portiere biancoverde La Notte alleggerisce con poca decisione. Ne approfitta il suo omologo Dibenedetto che mette a segno la rete del pareggio. Il Cassano a questo punto ci crede, ma la retroguardia giovinazzese regge e rialncia. Con attacchi che si infrangono su pali e traverse. Sembrerebbe una partita stregata, ma a 2 minuti dal termine è Saponara a sbrogliare la matassa, sostenuto da Bellaver che vesti i panni del quinto uomo di movimento, e a trovare la rete realizzata in maniera pregevole. Si chiude sul 3 a 2, con il Giovinazzo C5 che pensa sempre più ai playoff e con il Cassano che dovrà ancora faticare per conquistare la permanenza in serie A2.