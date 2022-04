Irene Carbonara si piazza al quito posto nel torneo Italia Gold di ginnastica ritmica

Quinta su 36 ginnaste. Questo il risultato conseguito da Irene Carbonara ala torneo Italia Gold Nazionale che si è svolto a Biella. Un risultato di assoluto valore, come afferma l’Iris, la società per cui la Carbonara è tesserata, per la categoria Senior, conseguito in una competizione che ha visto scendere in peana il meglio della ginnastica ritmica italiana. L’atleta pugliese ha dovuto affrontare la trasferta piemontese accompagnata dalla sola Maddalena Carrieri, tecnico della squadra pugliese, che tra le protagoniste può vantare anche Sallustio e Abbadessa, fermate alla vigilia della spedizione piemontese da problemi di salute.