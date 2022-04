Il Giovinazzo C5 ospita l'Atletico Cassano

Archiviate le Final Four di Coppa Italia, il Giovinazzo C5 si rituffa nel campionato di serie A2. Questo pomeriggio al PalaPansini i biancoverdi ospiteranno l’Atletico Cassano, compagine che non è ben messa in classifica e che per questo non lascerà nulla di intentato pur di far punti. Dal canto suo la formazione guidata da mister Foletto, si presenta al gran completo e vorrà consolidare la sua classifica in vista dei Play of. Sarà importante per i biancoverdi recuperare tutta la concentrazione di cui sono capaci e non fare passi falsi. Il Giovinazzo C5 avrà a disposizione un’arma in più per questo finale di stagione: potrà contare su tutto il suo pubblico ora che gli impianti sportivi possono ospitare i tifosi a piena capienza. Fischio d’inizio alle 16.