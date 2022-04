Con la sola Irene Carbonara l’Iris partecipa al torneo nazionale di Biella

Sarà la sola Irene Carbonara a rappresentare l’Iris al Torneo Italia Gold Nazionale di ginnastica ritmica. La società pigliese ha dovuto rinunciare alla convocazione di Michela Sallustio e Serena Abbadessa, ferme per motivi di salute. In quel di Biella, dove il torneo si svolgerà tra sabato e domenica, scenderà in pedana il meglio della ginnastica ritmica italiana per le categorie Junior e Senior. Quest’ultima è la categoria per la quale concorrerà la Carbonara, accompagnata dal tecnico Maddalena Carrieri. Per l’atleta tesserata Iris sarà una gara impegnativa, ma con le giuste ambizioni e visto il talento, potrà provare ad ottenere il miglior risultato possibile e gareggiare quanto meno alla pari di tutte le altre atlete.