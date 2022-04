Trasferta amara per l’Afp Indeco Giovinazzo

Nulla da fare per l’Afp Indeco Giovinazzo battuta in trasferta dalla prima della classe Blue Factor Castiglione. In biancoverdi del tecnico Pino Marzella, hanno affrontato la gara con una formazione rimaneggiata. Privi di De Bari, Colamaria, Mezzina e Sinisi, nulla hanno potuto contro una squadra pronta al salto di categoria e che nel corso del campionato ha perso per strada solo 2 punti. Nonostante il divario tecnico tra le due formazioni, la partita è stata nervosa con addirittura 6 cartellini blu e due calci di rigore comminati dagli arbitri ai danni degli atleti di entrambe le formazioni. Segno forse che il Castiglione, alla vigilia della gara, non si fidava delle capacità dei biancoverdi, guardando anche al traguardo, quello della promozione in A1, ormai alle porte. Il Castiglione ha messo a segno 4 reti per tempo, l’unica rete dei giovinazzesi l’ha messa a segno il solito Correa Mura al decimo del primo tempo. 8 a 1 il risultato finale dell’ultima gara della stagione regolare, con l’Afp Indeco Giovinazzo che dovrà ancora recuperare una gara. Ancora contro il Castiglione, ormai promosso, questa volta al PalaPansini. Gara che si disputerà sabato prossimo quale recupero dell’ottava giornata di campionato di serie A2.