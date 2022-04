Si infrangono contro il Pomezia i sogni del Giovinazzo C5

La Fortitudo Pomezia godeva dei favori del pronostico per la sfida contro il Giovinazzo C5 nella semifinale di Cappa Italia di serie A2 giocata sabato pomeriggio a Policoro. E il pronostico è stato rispettato. Contro la corazzata laziale i biancoverdi hanno resistito per tutto il primo tempo chiudendo la frazione sul punteggio di 2 a 2 ribattendo colpo su colpo le azioni degli avversari. Nella ripresa però, nulla hanno potuto per fermare un Pomezia in gran spolvero, trascinata dai gol di Fornari, che ha vinto poi la classifica dei cannonieri della competizione. Il Pomezia, soprattutto nel secondo tempo, ha sovrastato i giovinazzesi sul piano fisico. Nulla hanno potuto contro la difesa arcigna dei laziali che hanno concesso poco, costringendo ai biancoverdi tiri dalla distanza che poco hanno impensierito Moliterno, il portiere avversario. Complice anche l’espulsione di Jander per doppio giallo nei primi minuti della seconda frazione di gioco, il Giovinazzo C5 non è riuscito a trovare più il bandolo della matassa. Neanche l’innesto del quinto di movimento ha sortito gli effetti sperati al tecnico Foletto, una mossa che nel primo tempo aveva consentito ai suoi ragazzi di raggiungere il momentaneo pareggio. La Gara si è chiusa sul 7 a 2. Le reti dei giovinazzesi sono state messe a segno da Saponara e Fermino. Per i laziali sono andati a segno con Fornari (3 volte), Gutierrez, Chavela, Ardite, Mentasti. La Fortitudo Pomezia ha vinto poi la finale di Cappa Italia di categoria, battendo la Hellas Verona, guidata dal tecnico giovinazzese Pino Milella, per 4 a 3, con altre 3 reti di Fornari che in questo torneo si è dimostrato essere un cecchino. Sei reti per lui in due gare, coppa per lui e per i suoi.