Vittoria roboante per il Giovinazzo C5

Il Giovinazzo C5 voleva «vendicare» l’unica sconfitta subita nel campionato di serie A2 inflittagli nel girone d’andata dal Piazza Armerini. Ma arrivare al punteggio roboante di 13 a 0, questo il risultato finale della gara disputata sul campo del PalaPoli di Molfetta, è stato al di là di ogni previsione. È vero che i siciliani per la trasferta in terra pugliese hanno dovuto fare a meno dei loro giocatori di maggiore esperienza, tra cui il capocannoniere del girone D, Tamurella, ma la prestazione dei biancoverdi è stata ineccepibile, non ha lasciato scampo agli avversari. Già il promo tempo si è chiuso sul 10 a 0 con una doppietta dell’esordiente Prisciandaro, con i due gola a testa di Alves e Ferreira Praciano, e ancorale reti di Mennini, Bellaver, Mongelli e Restaino. Ovviamente la musica nel secondo tempo non cambia. In rete vano ancora Ferreira Praciano, che con la sua tripletta guadagna in coabitazione di Tamurella la vetta della classifica dei cannonieri (20 le reti in campionato), e poi di nuovo Restaino e Bellaver. Con la vittoria sul Piazza Armerina il Giovinazzo C5 si piazza la secondo posto della classifica generale alle spalle del Mellilli distaccato di un solo punto, e con due punti sopra la terza in classifica, il Città di Cosenza. Ma fa impressione osservare lo score del campionato disputato fino ad ora. Quella biancoverde è la compagine che ha segnato più di tutte nel suo girone: 99 i gol fatti. Ha forse subito qualche gol di troppo, 61 in totale, ma con una differenza reti che l’affianca al Melilli. Nella classifica cannonieri, oltre al già citato Ferreira Praciano, figurano Alves con 15 reti, Saponara con 14 reti, Roselli e Bellaver con 13 reti. Con questa potenza fi fuoco il Giovinazzo C5 adesso guarda alla Final Four di Coppa Italia che si disputerà a Policoro il prossimo sabato. Dovrà incontrare la Fortitudo Pomezia, seconda in classifica nel girone C della serie A2.