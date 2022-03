La Ginnastica ritmica Iris approda alla Final Six scudetto

Obiettivo centrato. Per il secondo anno consecutivo l’Iris parteciperà alla Final Six e potrà competere per la conquista del titolo di Campione d’Italia 2022. Il pass la società pugliese lo ha conquistato nel corso della tappa al PalaVesuvio di Napoli con il quartetto composto da Irene Carbonara, Michela Sallustio, Maria Dellaquila e Serena Abbadessa. Il team però nella giornata napoletana non ha dato il meglio di se. Nella classifica di giornata si è classificata 11esima, regredendo al sesto posto nella generale, l’ultimo ultimo utile per le finali scudetto. Prima del PalaVesuvio l’Iris era quarta in classifica. Nonostante questo, l’accesso alla Final Six che si svolgerà a Folgaria, in Trentino il prossimo 30 aprile, è una importante conferma per l’Iris, che rimane tra le squadre migliori nel panorama nazionale di ginnastica ritmica.