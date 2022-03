L’Iris in corsa per la Final six di ginnastica ritmica

Ultima e decisiva tappa per il Campionato Nazionale di Serie A1 di ginnastica ritmica, quella prevista per oggi al Pala Vesuvio di Napoli.

Messa nell’album dei ricordi la tappa di Bari, della quale è stata organizzatrice tra i complimenti di Federazione e addetti ai lavori, la Ginnastica Ritmica Iris torna in pedana per la tappa partenopea con il chiaro intento di ripetere quanto di buono fatto nel due uscite precedenti. I tecnici Marista Stufano e Alessandra Sangilli potranno contare sul quartetto formato da: Irene Carbonara, Michela Sallustio, Maria Dellaquila e Serena Abbadessa.

Ginnastica Ritmica Iris che dopo la performance del Pala Florio occupa in classifica generale la quarta posizione. Un risultato di enorme valore considerata, anche, l’assenza di Alina Harnasko. Per il sodalizio presieduto da Nico Di Liddo l’intenzione è quella di centrare un posto per la Final Six di Torino che assegnerà lo scudetto 2022.