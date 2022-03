Il Giovinazzo C5 al PalaPoli di Molfetta per il recupero contro il Piazza Armerina

Il Giovinazzo C5 giocherà eccezionalmente a Molfetta la gara interna per il recupero della 19esima giornata del campionato di serie A2 contro il Gear Piazza Amerini. La gara «saltata» per la presenza di atleti siciliani positivi al Covid 19, si disputerà questo pomeriggio alle 15 nel PalaPoli. La formazione siciliana è l’unica ad aver inflitto ai biancoverdi una sconfitta, 7 a 3 il punteggio finale, ma non naviga in acque tranquille. Ha bisogno di punti per allontanarsi definitivamente dalla zona calda, per questo non lascerà nulla di intentato. In casa biancoverde non sarà disponibile Fermino, appiedato dal giudice sportivo, ma potrà contare su Decio Restaino rientrato a Reggio Calabria mettendo a segno il suo primo gol stagionale. «Sabato ci aspetta un incontro difficile – ha dichiarato l’atleta - S icuramente cercheremo in tutti i modi di riscattare la prestazione incolore dell’andata. Ma voglio ringraziare in primis il Giovinazzo C5 che mi è stato sempre vicino in questi lunghi mesi di inattività ma ci tengo a ringraziare anche Alessandro Pesce di Fisio sport ed Egidio Trupa che mi hanno seguito durante il non facile periodo della riabilitazione».

L’ingresso al PalaPoli, per questa occasione sarà gratuito.