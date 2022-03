Sorteggiati gli incontri delle Final Four di Coppa Italia serie A2

Sarà la Fortitudo Pomezia l’avversaria del Giovinazzo C5 nelle Final Four di Coppa Italia di serie A2. Questo ha detto il sorteggio effettuato dalla Divisione Calcio a 5 che oltre ai laziali e pugliesi vedrà incrociarsi anche il Gisinti Pistoia e l’Hellas Verona. Le gare si disputeranno nel PalaErcole di Policoro il 2 aprile per le semifinali e il 3 aprile per la finale. I biancoverdi che hanno guadagnato l’accesso alle Final Four battendo il Cosenza prima e il Regalbuto successivamente, scenderanno in campo alle 17. Di fronte la Fortitudo Pamezia che è la seconda forza del girone C del campionato di serie A2. Tutti gli incontri saranno trasmessi in streaming su www.futsaltv.it.