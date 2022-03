Festival del gol tra l’Afp Indeco Giovinazzo e la Rotellistica Camaiore

Correa Mura si conferma essere quel bomber di razza capace di fare la differenza. Nella partita casalinga contro la Rotellistica Camaiore mette a segno ben 5 delle 9 reti con cui l’Afp Indeco Giovinazzo ha sbaragliato i toscani, scalcandoli nella classifica generale della serie A2. È proprio l’argentino ad aprire le marcature dopo soli 3 minuti di gioco, imitato dopo altri 5 minuti da Amatulli. Due reti che sembrano segnare l’andamento della gara, la Rotellistica Camaiore, rialza la testa nelle seconda metà del primo tempo. È Tirinnanzi prima ad accorciare le distanze e a pareggiare sul finire della frazione di gioco.

Sul punteggio di parità le squadre le due squadre vanno negli spogliatoi. Al rientro in pista i toscani provano a mordere. Mattugnani va in rete, ma Amatulli ristabilisce subito la parità. Ancora Mattugnani cerca di riportare in avanti il Camaiore siglando la sua personale doppietta. Ma è l’ultimo squillo di tromba per gli ospiti al PalaPansini. Dagostino pareggia ancora e poi ci pensa Correa Mura ad allungare il passo con due reti consecutive. C’è spazio anche per Cannato che mette a segno la sua rete prima che Correa Mura segni ancora due gol. Finisce 9 a 4 per i biancoverdi con l’argentino in serata di grazia e con l’Afp Indeco che sale al quarto posto in classifica.