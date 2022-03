Per il Giovinazzo C5 trasferta impegnativa

Il Giovinazzo C5 scende in campo questo pomeriggio a Reggio Calabria sul campo delle Polisportiva Futura. Può essere l’occasione per i biancoverdi di scalare una posizione in campionato, approfittando dello scontro tra il Cosenza, in classifica avanti di un punto rispetto ai giovinazzesi, e il Regalbuto, quarta forza del torneo di serie A2. I reggini si sono resi protagonisti di una seconda parte del campionato scalando posizioni in classifica generale. Per questo ai ragazzi di Foletto e Faele sarà vietato rilassarsi. I biancoverdi dovranno farea meno di Bellaver squalificato, ma ritrovano Zago. E poi possono contare su Di Capua. Il portiere è sicuramente tra i protagonisti della ottima stagione agonistica del Giovinazzo C5. Sempre pronto e concentrato ha sbagliato pochissimo, anzi più volte è stato determinate per i risultati positivi conseguiti dalla sua squadra. Ne è convinto il suo preparatore Gianluca Annese che considera le prestazioni di Di Capua come eccellenti. Annese ha anche parole di elogio per il secondo portiere La Notte, che «considerando che ha solo 16 anni, sta maturando applicandosi come un veterano» fischio d’inizio alle 16.