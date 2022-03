La Ginnastica Ritmica Iris in trasferta a Foggia pe i campionati regionali

L’Iris in trasferta in terra foggiana per il campionato regionale Gold-Silver. Nella giornata odierna scenderanno in pedana per il Campionato Individuale Silver, Melania De Cillis (Allieve 2), le Junior 1 Lucia Angarano e Aurora Lamanna e la Junior 2 Antonella De Feudis.

Nell’Individuale LD: Irene Porcelli (Allieve 2), Sara Belgiovine (Allieve 3), Anna De Candia (Junior 1), Arianna De Feudis, Silvana De Santis e Veronica Fruttidoro tra le Junior 2; Martina Maggi (Junior 3) e Simona Brunetta (Senior 2). Nell’Individuale LE scenderà in pedana Raffaella Caporusso tra le Allieve 3. La giornata dedicata alla ginnastica ritmica proseguirà con il Torneo Gold Italia Junior e Senior con l’Iris che presenterà Michela Sallustio tra le Junior 3, Serena Abbadessa e Irene Carbonara tra le Senior. Ad accompagnare le atlete Maddalena Carrieri e Dalila Losito.