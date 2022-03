Emozioni senza fine tra il Giovinazzo C5 e il Pirossigeno Cosenza

Le previsioni della vigilia erano quelle di una gara, tra il Giovinazzo C5 e il Pirossigeno Cosenza, tirata fino allo spasimo, di un incontro al vertice che avrebbe riservato spettacolo e sorprese tra la seconda e la terza forza del girone D del campionato di serie A2. Soprattutto dopo l’exploit dei biancoverdi in Coppa Italia, usciti vittoriosi dal campo dei cosentini solo pochi giorni fa. Quelle previsioni sono state tutte rispettate. Partita tesa, con ribaltamenti nel risultato, che si è conclusa il in parità sul 4 a 4. Parte forte il Pirossigeno. Dopo appena un minuto va in vantaggio con Fedele. La rete del cosentino manda in bambola i biancoverdi che dopo altri 3 minuti si fanno infilare da Grandinetti capace di involarsi verso la rete avversaria senza nessun concreto contrasto. I calabresi hanno il pallino del gioco nelle loro mani. A salvare i biancoverdi dalla capitolazione ci pensa il solito Di Capua. L’estremo difensore giovinazzese però nulla può su Poti che lo trafigge da centro area a metà del primo tempo. È solo a questo punto che il Giovinazzo C5 si scuote. Mister Foletto manda in campo Bellaver come quinto uomo di movimento. Mossa azzeccata. È lui a riaprire al 13esimo la partita con un tiro secco su cui il portiere avversario nulla può. I biancoverdi ritrovano equilibrio approfittando di un lieve calo degli avversari. La squadra di casa ritrova il ritmo giusto e con Saponara tre minuti dopo la prima rete giovinazzese, accorcia ulteriormente le distanze. Ma non è finita qui perché solo un minuto dopo Alves acciuffa il pareggio. Sul punteggio di 3 a 3 si va al riposo. Nella ripresa il Pirossigeno prova a sorprendere i biancoverdi, ma è di nuovo Bellaver a trafiggere la rete ospite per la rimonta giovinazzese che, con il sorpasso, sembra così essersi completata. I cosentini però dimostrano di avere pieno merito ad occupare la seconda piazza nella classifica generale. Ripartono a testa in giù mettendo in difficoltà la difesa giovinazzese. Dopo diversi tentativi è Fedele riportare le due squadre in parità. Foletto la partita la vuole vincere. Tenta di nuovo la carta del quinto di movimento. Ma tutti i tentativi si infrangono contro il portiere avversario Gallo. Finisce così sul 4 a 4. La classifica rimane invariata, però i primi della classe allungano a 5 i punti di vantaggio sui biancoverdi che comunque devono recuperare una partita.